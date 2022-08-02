Молодежь Ингушетии приглашают принять участие в проекте «Краеведческая миссия»

«В России есть немало интереснейших мест и объектов, которые могли бы стать потенциальными памятниками природы или истории, но о которых по каким-то причинам широкая общественность либо не знает, либо не осознаёт их ценности. Выявить такие достопримечательности, придать им охранный статус и определить научные или туристические перспективы и призвана «Краеведческая миссия», — говорят организаторы.

Проект проходит в три этапа. Первый этап уже стартовал и продлится до 28 ноября 2022 года. Молодым энтузиастам и знатокам своего края предлагается найти потенциально значимые для истории, культуры и науки страны объекты. Это могут быть как объекты времён Великой Отечественной войны или исторические особняки, так и урочища, водопады, горные хребты, пруды и скалы. В перечень потенциальных уникальных объектов также попадают все рукотворные признаки жизнедеятельности человека на объекте, чей возраст превышает 100 лет. Например, наскальные рисунки, каменные идолы или курганы. Задача исследователей — собрать максимум информации об объекте, его характеристики и сделать фотографии.

На втором этапе конкурсантам предлагается проанализировать перспективы найденных объектов, выстроить стратегию по их изучению и сохранению. Если они будут достаточно обоснованы и убедительны, эксперты РГО помогут молодым исследователям оформить заявку на внесение объектов под государственную защиту, а также составить план реализации научных или иных работ на объекте.

На третьем этапе будут проведены специальные краеведческие экспедиции к объектам повышенной значимости при содействии научной группы РГО.

Лучших исследователей ждут награды от Русского географического общества. За выявление уникального объекта федерального масштаба полагается денежный приз в размере 50 тысяч рублей. По 25 тысяч рублей получат участники, обнаружившие по-настоящему уникальный природный или историко-культурный объект.

Кроме того, отличившиеся участники проекта «Краеведческая миссия» получат фирменную и сувенирную продукцию, билеты в музеи и возможность участия в специальных экспедициях Русского географического общества.

Начать исследования можно из любой точки страны. Найдя интересный объект, нужно его описать и сфотографировать. Материалы следует направить на электронную почту оргкомитета kraeved@rgo. ru, после чего заявка будет зарегистрирована.