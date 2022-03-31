Молодежь из Ингушетии приглашают к участию во Всероссийском конкурсе open source проектов школьников и студентов

К участию приглашаются учащиеся школ, организаций среднего и высшего образования, которые сами создают программное обеспечение с открытым кодом или дорабатывают чужие.

«Open source уже не менее 20 лет является одним из важнейших мировых технологических трендов в области IT. Практически все программное обеспечение в мире сейчас содержит компоненты open source или базируется на них. Каждый может прикоснуться к мировой сокровищнице программистской мысли и внести туда свой вклад. Конкурс проводится, чтобы напомнить об этой прекрасной возможности, а также наградить лучших и привлечь внимание к их работам. Победителями, конечно, станут не все. Но все работы получат дополнительное внимание со стороны работодателей и сообщества, и все участники приобретут ценнейший опыт и знания», — отметил заместитель генерального директора Postgres Professional, одного из партнеров конкурса, Иван Панченко.

Победители конкурса из числа школьников получат дополнительные баллы к ЕГЭ при поступлении в вузы, а студенты смогут пройти стажировку в крупных компаниях.

Заявки принимаются на сайте . Прием заявок открыт до 15 апреля 2022 года.

В ходе конкурса участники попробуют выполнить кейсы от компаний-партнеров конкурса: Яндекс, Сбер, Ростелеком, Astra Linux, Фонд содействия инновациям. В конкурсе два направления: «Создатели» и «Контрибьюторы». В первом участвуют молодые разработчики, проекты которых опубликованы на платформах GitHub или GitLab с открытой лицензией, во втором — те, кто занимается доработкой проектов других участников сообщества. Оба направления открыты и для начинающих разработчиков, и для более опытных участников.