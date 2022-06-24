Театр

Молодежный театр Ингушетии приглашает на спектакль «Моя жена — лгунья»

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Ингушский государственный молодежный театр 25 июня представит комедию «Моя жена — лгунья» по мотивам пьесы американских авторов Маргарет Мэйо и Мориса Эннекена, сообщила пресс-служба регионального министерства культуры.

Режиссер-постановщик — народный артист Ингушетии Ахмед Льянов. На ингушский язык пьесу перевел народный артист республики Руслан Зангиев.

Спектакль «Моя жена — лгунья» — классическая комедия с непредсказуемым сюжетом, яркими характерами и жизнеутверждающим смыслом. Здесь в легкой и остроумной форме высмеиваются многочисленные женские и мужские страхи, из-за которых люди часто создают себе проблемы «на ровном месте». Комедия прекрасно подойдет для семейного просмотра, когда хочется отвлечься от повседневных забот и от души посмеяться над ситуациями, в которых и мы иногда оказываемся.

Показ спектакля состоится на сцене Назрановского районного дома культуры. Начало — в 17:00.

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