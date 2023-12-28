Молодые сотрудники прокуратуры Ингушетии посетили музей краеведения
В рамках мероприятий по патриотическому воспитанию молодые сотрудники региональной прокуратуры посетили музей краеведения имени Тугана Мальсагова в Назрани, сообщили «Ингушетии» в пресс-службе надзорного ведомства республики.
Гости ознакомились с экспозициями, охватывающими историю ингушского народа с древнейших времен до конца ХХ века, а также разделы музея, посвященные ВОВ. Также им рассказали о памятных датах, событиях и биографиях Героев России из республики, посвятивших себя служению Отечеству и являющихся примером мужества и героизма.
«В основу работы с молодыми специалистами заложен принцип приумножения лучших прокурорских традиций, любовь и уважение к Отечеству, сохранение исторического наследия», — отметил собеседник издания.
Сотрудники прокуратуры поблагодарили директора и работников музея за предоставленную возможность погрузиться в атмосферу богатого исторического наследия народа.