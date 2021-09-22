На конкурс приглашают молодых сотрудников средств массовой информации и внештатных авторов. Для участия им нужно до 15 октября отправить на электронную почту conkursvizov@pr-club. com работу, опубликованную в период с ноября 2020 года по сентябрь 2021-го. Это могут быть интервью, репортажи, статьи, очерки, рецензии, комплексные материалы (лонгриды) в номинациях «Политика и экономика», «Портрет современника», «Межнациональные и межконфессиональные отношения», «Наука и технологии».

«По решению федерального жюри 16 авторов работ — победителей конкурса приглашаются за счет организаторов на проводимый известными российскими журналистами и экспертами в области журналистики творческий семинар и торжественную церемонию подведения итогов, где получат призы и дипломы Минцифры. Торжественная церемония награждения победителей состоится в ноябре 2021 года в Москве», — говорится в сообщении.

Конкурс проводят Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций (Минцифры России) и Международный пресс-клуб. Положение опубликовано на сайте федерального оргкомитета конкурса pr-club. com в разделе «Актуальные проекты». Ответы на вопросы также можно получить по телефонам 8-915-449-04-48, 8-916-519-18-04.