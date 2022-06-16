Мошенник из Новосибирска отработает 1,4 года за продажу жителю Ингушетии несуществующей автозапчасти

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Прокуратура Назрани поддержала гособвинение по уголовному делу в отношении 24-летнего жителя Новосибирска, который продал покупателю из Ингушетии несуществующую автозапчасть, сообщает пресс-служба региональной прокуратуры.

«Судом установлено, что злоумышленник в 2019 году оставил в интернете объявление о продаже автомобильных запчастей, при этом не располагая ими и не имея намерения их продажи. Введённый в заблуждение житель Ингушетии в октябре 2019 года перечислил злоумышленнику на его банковский счет 12 тыс. рублей. Кроме того, в декабре 2019 года житель Республики Тыва перечислил мошеннику за автомобильные запчасти 6,7 тыс. рублей», — говорится в сообщении.

Приговором Магасского районного суда Ингушетии злоумышленнику, с учетом возмещения причиненного ущерба потерпевшим, наличия на иждивении малолетнего ребенка, назначено наказание в виде 1 года 4 месяцев исправительных работ.

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