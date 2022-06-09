Здравоохранение

Московские врачи проведут семинары для своих коллег из Ингушетии

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В Ингушетию приехали специалисты из Национального медицинского исследовательского центра имени Кулакова по приглашению главного врача республиканского клинического перинатального центра Мадины Хутиевой.

Московские врачи, которые проведут тематические лекции и помогут ингушским коллегам освоить практические навыки, пробудут в регионе 5 дней.

Как отметили в Минздраве республики, узкопрофильные тренинги проводятся с целью повышения качества и совершенствования алгоритма оказания акушерской гинекологической и неонатальной помощи, а также повышения квалификации кадров путём вовлечения их в процесс отработки практических навыков.

«Мы посвятим большую часть времени реанимации новорождённых», — отметил анестезиолог-реаниматолог, неонатолог отделения хирургии новорожденных центра имени Кулакова Константин Титков.

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