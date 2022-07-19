Муниципалитет уплатил долг в 1,5 млн рублей перед бизнесменом за проложенный асфальт

«Установлено, что между администрацией Центрального административного округа Назрани и предпринимателем в 2021 году был заключен муниципальный контракт на выполнение работ по устройству асфальтобетонного покрытия проезжей части города. Подрядчик полностью исполнил свои обязательства, однако заказчик оплату в установленный срок не произвел, в связи с чем образовалась задолженность в сумме 1,5 млн рублей», — говорится в сообщении.

В целях устранения нарушений прокуратура города внесла представление главе администрации, а также возбудила в отношении него дело об административном правонарушении по части 1 статьи 7.32.5 КоАП РФ (нарушение срока и порядка оплаты товаров (работ, услуг) при осуществлении закупок для обеспечения государственных и муниципальных нужд).

«По результатам его рассмотрения он привлечен к административной ответственности с назначением штрафа в размере 30 тыс. рублей. В результате вмешательства прокуратуры задолженность перед предпринимателем погашена в полном объеме», — добавили в надзорном ведомстве.