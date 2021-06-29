Муса Могушков включен в состав национальной сборной по дзюдо на Олимпийские игры — 2020 в Токио
В состав национальной сборной России по дзюдо на Олимпийские игры — 2020 в Токио включен ингушский спортсмен Муса Могушков, выступающий в весовой категории до 73 кг.
По информации интернет-ресурса «Ингушспорт», об этом заявил тренерский штаб национальной сборной по дзюдо в прямом эфире.
До старта Олимпийских игр — 2020 в Токио (Япония) остается чуть меньше месяца. Болельщики пожелали ингушскому спортсмену подойти к ОИ в самой оптимальной форме и главное без травм.