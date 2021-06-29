По информации интернет-ресурса «Ингушспорт», об этом заявил тренерский штаб национальной сборной по дзюдо в прямом эфире.

До старта Олимпийских игр — 2020 в Токио (Япония) остается чуть меньше месяца. Болельщики пожелали ингушскому спортсмену подойти к ОИ в самой оптимальной форме и главное без травм.