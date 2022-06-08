Музей

Музей ИЗО Ингушетии получил в дар картину Алихана Парова

0

Государственный музей изобразительных искусств Ингушетии получил в дар картину Алихана Парова «Как там дышится легко», сообщили в пресс-службе учреждения.

«В последнее время среди художников и мастеров, чьи выставки проводит музей, возникла традиция, по которой мастера после окончания своей выставки дарят музею одну из своих экспонируемых работ.

Не остался в стороне и Алихан Паров, чье многогранное творчество недавно представил музей зрителям на его первой персональной выставке «Живая сила творчества». На своей выставке мастер представил 35 работ», — рассказал собеседник.

По его словам, Алихан Паров в 1994-1997 и 2000-2001 годах возглавлял Министерство культуры Ингушетии. Уже в зрелом возрасте его увлёк мир живописи, и он начал писать картины, проявив несомненный талант живописца.

Главный хранитель музея Мадина Хамхоева и главный научный сотрудник музея Лейла Алмазова поблагодарили Алихана Парова за его подарок и вручили ему благодарственное письмо от директора музея Любови Тумгоевой за дарение и вклад в пополнение и сохранение фондов музея изобразительных искусств.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    

Добавить комментарий

CAPTCHA
Этот вопрос задается для того, чтобы выяснить, являетесь ли Вы человеком или представляете из себя автоматическую спам-рассылку.

Новости
Гендиректор коммерческой организации в Ингушетии подозревается в мошенничестве на 5 млн рублей
Юные ингушские спортсмены успешно выступили на первенстве СКФО по грепплингу
Миннац Ингушетии 22 июня организует восхождение на Столовую гору
Ингушский водоканал в очередной раз уличили в невыплате зарплаты работникам
В Ингушетии продолжается капитальный ремонт школ
Новую школу с автономными очистными сооружениями построят в ингушском селе Нестеровское
В городах Малгобеке и Сунже Ингушетии установят контейнеры для раздельного сбора мусора
В Ингушетии задержали местного жителя за хранение марихуаны и боевых патронов
Росгвардия выпустила первый детский комикс про защитников сказочной страны
В Национальной библиотеке Ингушетии прошло мероприятие в рамках проекта «Гений места»
В НБ Ингушетии пройдет презентация книги Иссы Костоева «Преступление без наказания»

Главное

Яндекс.Метрика

 