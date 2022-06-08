Музей ИЗО Ингушетии получил в дар картину Алихана Парова

«В последнее время среди художников и мастеров, чьи выставки проводит музей, возникла традиция, по которой мастера после окончания своей выставки дарят музею одну из своих экспонируемых работ.

Не остался в стороне и Алихан Паров, чье многогранное творчество недавно представил музей зрителям на его первой персональной выставке «Живая сила творчества». На своей выставке мастер представил 35 работ», — рассказал собеседник.

По его словам, Алихан Паров в 1994-1997 и 2000-2001 годах возглавлял Министерство культуры Ингушетии. Уже в зрелом возрасте его увлёк мир живописи, и он начал писать картины, проявив несомненный талант живописца.

Главный хранитель музея Мадина Хамхоева и главный научный сотрудник музея Лейла Алмазова поблагодарили Алихана Парова за его подарок и вручили ему благодарственное письмо от директора музея Любови Тумгоевой за дарение и вклад в пополнение и сохранение фондов музея изобразительных искусств.