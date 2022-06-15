Музей ИЗО Ингушетии получил в дар картину Даны Хашагульговой
Фонд Государственного музея изобразительных искусств Ингушетии пополнился еще одним произведением живописи, сообщили в пресс-службе учреждения.
Свою картину «Гора» музею подарила ингушская художница Дана Хашагульгова.
«Мы любим повторять, что музей образуют дарители — люди, чье стремление сохранить нашу культуру подтверждается бескорыстной передачей музею своих реликвий. Коллектив музея благодарит Дану Ахметовну за пополнение музейного фонда», — рассказал собеседник.