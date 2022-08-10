Музей ИЗО Ингушетии получил в дар книгу с иллюстрациями Дали Яндиевой

«Отважная княжна» — это сказка в стихах, сюжет которой о том, что среди высоких гор раскинулась сказочная страна. Этой страной управлял добрый князь Халид. Народ любил его и гордился им. Но злая тень нависла над страной. Беспощадный Змей разрушил мирную жизнь и погубил князя. Тогда его дочь, отважная княжна Хава, бросилась на борьбу со злом.

По словам Дали, работа над книжными иллюстрациями очень сложная, но невероятно увлекательная. От художника требуется, чтобы он стал соавтором книги, сделал зримыми идеи и образы писателя, помогая тем самым лучше понять содержание, конкретнее представить эпоху, быт, окружение героев книги. Иллюстрации помогают еще до чтения сориентироваться в содержании книги, привлекая читателей.

Ранее Дали иллюстрировала сборник стихов своего деда — известного ингушского поэта и писателя Джемалдина Яндиева.

Яндиева Дали Хаджи-Муратовна родилась 7 ноября 1996 года в Москве. В 2020 году окончила Академию акварели и изящных искусств Сергея Андрияки. Является участницей всероссийских и международных художественных выставок.

«Я профессиональный художник, работаю в разных техниках, но больше всего люблю акварель, — рассказывает художница. — В основном пишу портреты. В большинстве своем я не знакома с теми людьми, которых изображаю, но пока ты часами передаешь его эмоции и тонкие нюансы на лице, то складывается впечатление, что мы знакомы значительно дольше. Портрет — это невербальный способ исследования личности, ведь я передаю черты характера через мою собственную интерпретацию».

«В настоящее время наш музей ведет работу по подготовке персональной выставки Дали Яндиевой. Творчество этой талантливой и яркой художницы мы впервые представим осенью текущего года. Уверена, что тематика выставки, о которой мы пока не станем рассказывать, как и сами работы Дали Яндиевой, не оставят никого равнодушным», — отметила директор учреждения Любовь Тумгоева.