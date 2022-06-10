Музей ИЗО Ингушетии получил в дар войлочный ковер мастерицы Райшат Ахильговой

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Мастер войлочного ковроделия Райшат Ахильгова передала в дар Государственному музею изобразительных искусств Ингушетии национальный ковер — истинг, сообщила пресс-служба учреждения.

Данный ковер экспонировался на проведенной недавно в музее персональной выставке мастерицы «Ингушский орнамент и ковроделие в жизни Райшат Ахильговой», которая вызвала живой интерес у всех, кто ее посетил.
Как рассказал собеседник, до 1940-х годов нельзя было представить дом ингуша, в котором не было бы истинга — одного из важных элементов традиционной культуры. Со временем исчезла и техника создания войлочных ковров, лишь изредка сохранились сами ковры и их рисунки в стиле национальных орнаментов. Сказалась депортация народа, в ходе которой пропала значительная часть культурного наследия ингушского народа.

«К счастью, благодаря энтузиастам в конце 1990-х годов в Ингушетии начался процесс возрождения войлочного ковроделия. Одной из первых в этом благородном деле стала заслуженный деятель искусств республики Райшат Ахильгова. Более десяти лет она работает над возрождением войлочного ковроделия, изготовлением национальных ковров с орнаментами», — рассказал собеседник газеты «Ингушетия».

По его словам, отныне этот ковер станет достойным украшением на всех тематических выставках, а сотрудники музея сделают все возможное, чтобы сохранить его.

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