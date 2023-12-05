Мастер-класс

Музей ИЗО Ингушетии приглашает на мастер-класс по изготовлению кожаных браслетов

0

В Государственном музее изобразительных искусств Ингушетии 6 декабря состоится мастер-класс по изготовлению браслетов из натуральной кожи, сообщили нашему изданию в пресс-службе учреждения.

По словам собеседника, мероприятие проведет мастер декоративно-прикладного искусства Акрамат Нагоев. Он расскажет участникам, что из себя представляет натуральная кожа, каких видов она бывает, что из неё можно изготавливать, и научит их делать браслеты.

«Как и все подобные мероприятия, которые мы проводим вместе с Ассоциацией ремесленников Ингушетии, мастер-класс пройдет в теплой дружеской атмосфере. Каждый участник сможет проявить свой творческий потенциал и получить массу положительных эмоций», — отметил собеседник.

Начало — в 14:00 мск, мероприятие доступно для всех обладателей «Пушкинской карты».

Добавить комментарий

CAPTCHA
Этот вопрос задается для того, чтобы выяснить, являетесь ли Вы человеком или представляете из себя автоматическую спам-рассылку.

Новости
Около 100 беженцев из сектора Газа примет Ингушетия
Глава Ингушетии ответит на вопросы жителей республики в прямом эфире
В селе Алхасты Ингушетии начаты работы по прокладке электропроводящих сетей
В 2025 году в Ингушетии начнется строительство комплекса по переработке ТКО
В Ингушетии будет создан Дом молодежи
Глава Ингушетии заявил, что Путин находится в центре ожиданий населения
В Ингушетии реализуется более 10 крупных проектов в сфере АПК на 21 млрд рублей
Более чем в 100 образовательных организациях Ингушетии созданы центры «Точка роста»
Калиматов заявил, что жители Ингушетии всегда ответственно подходили к выборам
Реконструкцию 26-километрового участка ФАД «Кавказ» в Ингушетии завершат в 2024 году
После обстрела машины полицейского в Ингушетии завели дело

Главное

Яндекс.Метрика

 