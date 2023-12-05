Музей ИЗО Ингушетии приглашает на мастер-класс по изготовлению кожаных браслетов
В Государственном музее изобразительных искусств Ингушетии 6 декабря состоится мастер-класс по изготовлению браслетов из натуральной кожи, сообщили нашему изданию в пресс-службе учреждения.
По словам собеседника, мероприятие проведет мастер декоративно-прикладного искусства Акрамат Нагоев. Он расскажет участникам, что из себя представляет натуральная кожа, каких видов она бывает, что из неё можно изготавливать, и научит их делать браслеты.
«Как и все подобные мероприятия, которые мы проводим вместе с Ассоциацией ремесленников Ингушетии, мастер-класс пройдет в теплой дружеской атмосфере. Каждый участник сможет проявить свой творческий потенциал и получить массу положительных эмоций», — отметил собеседник.
Начало — в 14:00 мск, мероприятие доступно для всех обладателей «Пушкинской карты».