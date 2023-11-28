Музей ИЗО Ингушетии приглашает на мастер-класс по мыловарению

По словам собеседника, мероприятие проведет мастер декоративно-прикладного искусства, член Ассоциации ремесленников Ингушетии Ася Ажигова.

«Мастер научит всех желающих увлекательному процессу — изготовлению мыла своими руками. Участники мастер-класса смогут не только проявить свою креативность, но и получить удовольствие от самого процесса и, конечно же, создать ароматное и необычное мыло», — рассказал представитель музея.

Начало мероприятия — в 11:00. Действует программа «Пушкинская карта».