Мастер-класс

Музей ИЗО Ингушетии приглашает на мастер-класс по мыловарению

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В Государственном музее изобразительных искусств Ингушетии 1 декабря состоится мастер-класс по мыловарению, сообщила пресс-служба учреждения.

По словам собеседника, мероприятие проведет мастер декоративно-прикладного искусства, член Ассоциации ремесленников Ингушетии Ася Ажигова.

«Мастер научит всех желающих увлекательному процессу — изготовлению мыла своими руками. Участники мастер-класса смогут не только проявить свою креативность, но и получить удовольствие от самого процесса и, конечно же, создать ароматное и необычное мыло», — рассказал представитель музея.

Начало мероприятия — в 11:00. Действует программа «Пушкинская карта».

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