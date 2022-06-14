Музей ИЗО Ингушетии приглашает на открытие выставки «Вне времени, эпох и расстояний...»

На выставке «Вне времени, эпох и расстояний...» будут представлены 79 произведений искусства известных советских и российских живописцев, мастеров реалистической школы живописи, графиков, сценографов, офортистов, карикатуристов, представителей советского импрессионизма, педагогов, чьё творчество сложилось под влиянием лучших традиций отечественного изобразительного искусства.

«Всех, кто располагает свободным временем и желает приятно провести время, приглашаем на открытие выставки», — сказано в релизе.

Начало мероприятия — в 14:30.