Музей ИЗО Ингушетии приглашает на открытие выставки «Вне времени, эпох и расстояний...»
В Государственном музее изобразительных искусств Ингушетии 16 июня состоится открытие выставки коллекции живописи и графики советского и постсоветского периода, переданной в дар одним из крупнейших российских коллекционеров предметов искусства Владимиром Ильичом Некрасовым, сообщила пресс-служба учреждения.
На выставке «Вне времени, эпох и расстояний...» будут представлены 79 произведений искусства известных советских и российских живописцев, мастеров реалистической школы живописи, графиков, сценографов, офортистов, карикатуристов, представителей советского импрессионизма, педагогов, чьё творчество сложилось под влиянием лучших традиций отечественного изобразительного искусства.
«Всех, кто располагает свободным временем и желает приятно провести время, приглашаем на открытие выставки», — сказано в релизе.
Начало мероприятия — в 14:30.