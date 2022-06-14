Музей ИЗО Ингушетии приглашает на открытие выставки «Вне времени, эпох и расстояний...»

0

В Государственном музее изобразительных искусств Ингушетии 16 июня состоится открытие выставки коллекции живописи и графики советского и постсоветского периода, переданной в дар одним из крупнейших российских коллекционеров предметов искусства Владимиром Ильичом Некрасовым, сообщила пресс-служба учреждения.

На выставке «Вне времени, эпох и расстояний...» будут представлены 79 произведений искусства известных советских и российских живописцев, мастеров реалистической школы живописи, графиков, сценографов, офортистов, карикатуристов, представителей советского импрессионизма, педагогов, чьё творчество сложилось под влиянием лучших традиций отечественного изобразительного искусства.

«Всех, кто располагает свободным временем и желает приятно провести время, приглашаем на открытие выставки», — сказано в релизе.

Начало мероприятия — в 14:30.

Добавить комментарий

CAPTCHA
Этот вопрос задается для того, чтобы выяснить, являетесь ли Вы человеком или представляете из себя автоматическую спам-рассылку.

Новости
Более 11 тысяч жителей Ингушетии оказались «невыездными» из-за долгов
Молодежь Ингушетии приглашают к участию в работе Морской биологической школы РГО
В Ингушетии осудили судебного пристава за хищение свыше 29 млн рублей со счетов умерших
Житель Ингушетии заплатит штраф за нападение на полицейского
Ингушские спасатели нашли женщину, потерявшуюся в лесном массиве
Один из проспектов Москвы будет носить имя Героя России из Ингушетии Суламбека Осканова
Житель Ингушетии сам пришел в полицию и сознался в хищении 2,5 млн рублей
Ингушская группа «Лоаман оаз» представила республику на фестивале национальных культур в Махачкале
В НБ Ингушетии проходит выставка, приуроченная к 350-летию со дня рождения Петра Первого
Команда из горного района Ингушетии стала победителем республиканского фестиваля «Этнос»
В горной Ингушетии прошло торжественное открытие гостиного двора «Армхи»

Главное

Яндекс.Метрика

 