Музей ИЗО Ингушетии приглашает школьников и их родителей на экскурсии по выставкам

«В нашем музее царит атмосфера искусства. Посещая музей, дети становятся старше, уверенней в своем творчестве, свободнее в общении друг с другом. Музей — хранилище культурных ценностей человечества и одновременно одно из средств получения информации. Музей — это замечательное приключение в мире новых или узнаваемых вещей, которые ваш ребенок либо никогда не встречал в окружающей действительности, либо видел только в виртуально-электронном формате», — рассказал газете «Ингушетия» заместитель директора Алихан Гаирбеков.

По его словам, в современном музее можно не только получить новые знания и расширить кругозор, но и просто хорошо провести время. В музеях дети учатся ориентироваться во времени, узнают, что такое музейные предметы, зачем хранить памятники культуры и природы, сравнивают общественное устройство прошлого и настоящего, учатся уважать нематериальные ценности.

В настоящее время в музее работают выставка коллекции живописи и графики советского и постсоветского периода «Вне времени, эпох и расстояний...» из коллекции В. И. Некрасова, постоянная экспозиция декоративно-прикладного искусства «Ингушетия мастеровая», музейно-образовательный проект «Сакля горцев XIX века», мультимедийный гид «Artefact» по выставке «Ингушетия многовековая».

«Отдельно хочется выделить бесплатный мультимедийный гид «Artefact» на русском и английском языках с технологией дополненной реальности по выставке «Ингушетия многовековая». Он проведет вас по экспозиции и сделает поход в музей более интересным», — отметил Гаирбеков.

Музей открыт для посещения с понедельника по пятницу с 9 до 18 часов, в субботу — с 10:00 до 17:00 мск.