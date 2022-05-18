Музей изобразительных искусств Ингушетии приглашает на «Ночь музеев - 2022»

«Последние пару лет эпидемиологическая ситуация в мире сказалась на формате проведения множества мероприятий. Не стала исключением и ставшая уже привычной акция «Ночь музеев», из-за пандемии акция перешла в онлайн-режим, чем лишилась своей главной особенности — праздничной атмосферы для гостей. Но в нынешнем году благодаря улучшению эпидемиологической ситуации музей ИЗО Ингушетии снова возвращается к привычному формату и открывает свои двери для проведения Всероссийской акции «Ночь музеев - 2022», — рассказал собеседник.

По его словам, музейные работники подготовили для гостей обширную программу. В течении всей акции, которая начнется в 15:00, пройдут обзорные экскурсии по выставкам «Ингушетия мастеровая», национального костюма, «О той войне...» к 77-й годовщине Победы в ВОВ, персональной выставке Марины Хачубаровой «Я люблю этот мир многогранный», персональной выставке фотографа Заура Плиева «День ингушских башен», а именно в этот день Ингушетия впервые отмечает праздник с одноименным названием.

С 15:00 до 16:00 гостей ждут мастер-классы от Наташи Кодзоевой и Хавы Кодзоевой, с 16:00 до 17:00 желающие смогут поиграть в настольную игру «Codenames» («Код имён»), также в программе акции «Открытый микрофон», а это значит, что каждый сможет выйти и прочитать любимые стихи или спеть песню.

Акция продлится до 18:00. Вход для всех посетителей бесплатный.