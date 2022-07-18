Музей изобразительных искусств Ингушетии приглашает жителей и гостей республики посетить выставки

«Дорогие друзья, в эти жаркие дни вы можете посетить прохладные залы музея ИЗО Ингушетии и познакомиться с действующими выставками», — сказано в релизе.

В музее в настоящее время продолжает свою работу выставка живописи и графики «Вне времени, эпох и расстояний...», которая также доступна всем обладателям «Пушкинской карты» и продлится до 7 сентября.

В экспозицию выставки из 79 картин, переданных в дар музею изобразительных искусств одним из крупнейших российских коллекционеров предметов искусства, меценатом и дарителем Владимиром Некрасовым, вошли живописные и графические полотна, произведения искусства известных советских и российских живописцев, графиков, сценографов, офортистов, карикатуристов, представителей советского импрессионизма и педагогов.

Выставка «Ингушетия мастеровая» познакомит посетителей с прикладным искусством именитых ингушских мастеров Зяудина Батаева, Юсупа Хамчиева, Магомед-Башира Оздоева, Магомеда Кариева, Тухана Оздоева и других.

Образовательный проект музея «Сакля горцев-ингушей XIX века» познакомит всех желающих с важнейшим наследием ингушского народа: традициями, обычаями, бытом, культурой и языком.

«Ждем вас с понедельника по пятницу с 9:00 до 18:00, в субботу с 10:00 до 17:00 по адресу: г. Карабулак, ул. Вассан-Гирея Джабагиева, 139. Телефон: 8 (8734) 44-48-56», — говорится в сообщении.