Музей изобразительных искусств Ингушетии приостанавливает мероприятия в связи с трауром

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Государственный музей изобразительных искусств Ингушетии приостанавливает мероприятия в связи с трауром по погибшим землякам при исполнении служебного долга в ходе специальной операции по защите Донбасса, сообщили в пресс-службе учреждения.

«Дорогие друзья, в Ингушетии объявлен траур. В этой связи, учитывая неуместность развлекательных мероприятий, все запланированные мероприятия и проекты в нашем музее изобразительных искусств перенесены на более поздний срок», — рассказал собеседник.

По его словам, выставка «Декоративно-прикладное искусство Дагестана», открытие которой должно было состояться 3 марта, начнет свою работу в заявленный срок, но уже без торжественного открытия, на котором предполагалось большое количество посетителей. Также перенесены мастер-классы в рамках этой выставки.

Помимо этого, на неопределенный срок перенесены проект музея «Грация Ингушского танца в музее» и персональные выставки Райшат Ахильговой «Ингушский орнамент и ковроделие в жизни Райшат Ахильговой», Алихана Парова «Живая сила творчества», Марины Хачубаровой «Я люблю этот мир многогранный».

Для всех желающих, музей продолжает работать и открыт для посещений.

«Все мы с переживанием следим за новостями, и гибель наших земляков болью отзывается в наших сердцах. Мы очень надеемся, что мир восторжествует, и в ближайшее время остальные вернутся домой к своим семьям живыми и здоровыми», — отметил собеседник.

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