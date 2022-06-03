Память

Музей Победы призывает жителей Ингушетии сохранить память об участниках ВОВ

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В преддверии Дня памяти и скорби, 22 июня, Музей Победы призывает жителей Ингушетии сохранить память о своих родственниках, прошедших Великую отечественную войну.

Отмечается, что с 2019 года в Музее Победы, при поддержке министерства культуры России и центров государственных и муниципальных услуг «Мои документы», реализуется общероссийский интерактивный проект — Всенародный исторический депозитарий «Лица Победы» (ЛицаПобеды.рф).

Целью проекта является сбор, хранение и популяризация историй жизни всех, кто внес свой вклад в Великую Победу. С собираемой информацией можно ознакомиться на портале проекта (ЛицаПобеды.рф) и в одноименном зале Музея Победы, где с помощью десяти сенсорных терминалов можно найти родственника, ознакомиться с его историей и вывести на видеостену площадью 120 кв. м его фотографию.

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