МВД по Ингушетии направит гуманитарный груз на Украину для военнослужащих

В пресс-службе силового ведомства отметили, что полицейские в короткие сроки, при активном участии начальника МО МВД России «Сунженский» полковника полиции Цечоева, собрали необходимые средства для закупки товаров первой необходимости.

«Во время сложных испытаний как никогда важно единство народа и чувство локтя», — отметили в МВД по региону.