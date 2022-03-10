МВД по Ингушетии направит гуманитарный груз на Украину для военнослужащих
Для облегчения воинам тягот ратного труда вне мест постоянной дислокации, по инициативе министра внутренних дел по Ингушетии генерал-лейтенанта полиции Михаила Коробкина, поддержанной сотрудниками полиции, принято решение собрать и передать военнослужащим, участвующим в спецоперации на Украине, груз продовольствия.
В пресс-службе силового ведомства отметили, что полицейские в короткие сроки, при активном участии начальника МО МВД России «Сунженский» полковника полиции Цечоева, собрали необходимые средства для закупки товаров первой необходимости.
«Во время сложных испытаний как никогда важно единство народа и чувство локтя», — отметили в МВД по региону.