МВД предупредило о новых способах хищения денег с использованием данных о санкциях
Телефонные мошенники начали активно эксплуатировать актуальную новостную повестку для хищения денег с личных счетов жителей России, сообщает пресс-служба МВД РФ.
«Незнакомцы, называющие себя представителями банков, пытаются просто узнать данные банковских карт под предлогом отключения российских кредитно-финансовых учреждений от международной платежной системы», — говорится в сообщении.
Среди других причин для звонка — вероятность якобы предстоящего полного запрета на снятие наличных денег со счетов либо глобальной блокировки банковских операций из-за санкционных ограничений.
В случае выявления противоправных действий со стороны мошенников следует незамедлительно сообщить об этом в полицию.