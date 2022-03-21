МВД предупредило о новых способах хищения денег с использованием данных о санкциях

0

Телефонные мошенники начали активно эксплуатировать актуальную новостную повестку для хищения денег с личных счетов жителей России, сообщает пресс-служба МВД РФ.

«Незнакомцы, называющие себя представителями банков, пытаются просто узнать данные банковских карт под предлогом отключения российских кредитно-финансовых учреждений от международной платежной системы», — говорится в сообщении.

Среди других причин для звонка — вероятность якобы предстоящего полного запрета на снятие наличных денег со счетов либо глобальной блокировки банковских операций из-за санкционных ограничений.

В случае выявления противоправных действий со стороны мошенников следует незамедлительно сообщить об этом в полицию.

Добавить комментарий

CAPTCHA
Этот вопрос задается для того, чтобы выяснить, являетесь ли Вы человеком или представляете из себя автоматическую спам-рассылку.

Новости
Более 1 млрд руб. направят на выплаты, работающим с больными Covid-19 и людьми из группы риска
Энергетики за два месяца почти на 9% улучшили платежную дисциплину в Ингушетии
Высокопоставленные представители Ингушетии встретились с военнослужащими, участвующими в спецоперации на Украине
В текущем году в Ингушетии благоустроят 22 общественные территории
Житель Ингушетии попал под следствие за нападение на силовиков и хранение ручной гранаты
В Ингушетии ищут подрядчика для реконструкции моста через реку Сунжа на ФАД «Кавказ»
Юная ингушская пианистка Роза Мамилова стала победительницей международного конкурса American edition
В Национальной библиотеке Ингушетии в рамках 30-летия республики прошла презентация романа Зареты Ахильговой «Гаьнара безам»
В России будет действовать «горячая линия» для сообщений о фактах нарушений в магазинах
ФСБ потребовала немедленно запретить деятельность Meta в России
Ингушские правоохранители подвели итоги детского конкурса рисунков «Осторожно, мошенники!»

Главное

Яндекс.Метрика

 