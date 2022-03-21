МВД предупредило о новых способах хищения денег с использованием данных о санкциях

«Незнакомцы, называющие себя представителями банков, пытаются просто узнать данные банковских карт под предлогом отключения российских кредитно-финансовых учреждений от международной платежной системы», — говорится в сообщении.

Среди других причин для звонка — вероятность якобы предстоящего полного запрета на снятие наличных денег со счетов либо глобальной блокировки банковских операций из-за санкционных ограничений.

В случае выявления противоправных действий со стороны мошенников следует незамедлительно сообщить об этом в полицию.