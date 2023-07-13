Туризм

На 9% вырос турпоток в Ингушетию за 6 месяцев текущего года

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На 9% вырос турпоток в Ингушетию за 6 месяцев текущего года. Республику в первом полугодии посетили 49,4 тыс. туристов, сообщает пресс-служба Главы и правительства региона.

Отмечается, что в этом году Ингушетия планирует принять 115 тыс. туристов, против 105 тысяч в 2022-м.

Ранее на Петербургском Международном экономическом форуме-2023 Глава республики Махмуд-Али Калиматов отметил, что туризм в последние годы стал стратегически важным для экономики региона направлением.

«Мы развиваем две особые экономические зоны по совершенствованию сферы туризма — «Армхи» и «Цори». За счет активного строительства инфраструктуры поток туристов в Ингушетию значительно вырос. В текущем году планируется принять 115 тыс. туристов», — сказал руководитель субъекта.

Он также отметил, что в горном Джейрахском и Сунженском районах региона для желающих насладиться красотой гор и уникальных башенных комплексов созданы 14 комфортных стоянок. До конца текущего года оборудуют еще шесть кемпингов для отдыха туристов.

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