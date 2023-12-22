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На аппарате, закупленном в рамках нацпроекта в Ингушетии, обследовались более 3 тыс. пациентов

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Более 3 тыс. пациентов прошли обследование на УЗИ-аппарате, закупленном в рамках нацпроекта «Здравоохранение» для Малгобекской центральной районной больницы.

Как сообщили газете «Ингушетия» в Минздраве республики, это современный УЗИ-аппарат экспертного класса, который обладает большими возможностями. Так, скорость обработки информации и качество изображения у него значительно выше, чем у предыдущих подобных аппаратов. Оборудование предназначено для диагностики заболеваний сердца, брюшной полости, щитовидной железы, молочной железы, вен нижних конечной, скрининга беременных, проведения углубленной диспансеризации пациентов, перенесших ковид.

Отмечается, что за короткий период времени созданы хорошие условия для прохождения большого количества людей обследования на аппарате в больнице. Это позволило выявить различные заболевания и начать своевременное лечение.

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