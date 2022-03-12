Дорога

На ФАД «Кавказ» близ поселка Майское сделают разворотную полосу из-за рисков ДТП

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В апреле 2022 года в районе бывшего поста ДПС «Волга-15» близ поселка Майское сделают разворотную полосу для автотранспорта, движущегося по федеральной трассе, сообщил руководитель управления Упрдор «Кавказ» в Ингушетии Руслан Булгучев в ходе рабочей встречи с и. о. главы Минпромсвязи республики Бадмой Дорджиевым.

«С нашей стороны предпринимаются все необходимые меры для выхода из данной ситуации. При наступлении оптимальной погоды для выполнения дорожных работ, а это вероятнее всего будет в конце марта, Упрдор «Кавказ» приступит к работе», — сказал Руслан Булгучев.

По словам Дорджиева, отсутствие на данном участке удобного для водителей разворота создает массу неудобств и аварийных ситуаций для всех участников движения по федеральной автодороге.

«Необходимо решить эту проблему в ближайшие сроки, так как от нее страдают и водители, и пассажиры», — подчеркнул он.

Напомним, участок трассы «Кавказ» протяженностью 26 км начали реконструировать в Ингушетии 13 сентября 2018 года. Проектом предусмотрено доведение параметров автомобильной дороги до IБ категории и расширение тем самым проезжей части до 4 полос. Для распределения транспортных потоков на объекте построят 3 транспортные развязки в разных уровнях. Существующий мост через реку Сунжа реконструируют, а рядом построят новый.

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