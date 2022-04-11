На ФАД «Кавказ» в Ингушетии легковушка столкнулась с большегрузом, есть пострадавшие
На ФАД «Кавказ» в районе бывшего поста ДПС «Волга-15» близ сельского поселения Майское легковушка врезалась в разворачивавшийся большегруз с прицепом, есть пострадавшие, сообщил газете «Ингушетия» очевидец.
«Легковушка влетела под КамАЗ, который разворачивался в сторону Магаса в районе бывшего поста ДПС «Волга-15». Есть пострадавшие, которые госпитализированные в ближайшее медучреждение», — сказал собеседник.
Обстоятельства и причины произошедшего выясняются.
Ранее сообщалось, что в апреле 2022 года в районе бывшего поста ДПС «Волга-15» близ поселка Майское из-за рисков ДТП сделают разворотную полосу для автотранспорта, движущегося по федеральной трассе, сообщил руководитель управления Упрдор «Кавказ» в Ингушетии Руслан Булгучев в ходе рабочей встречи с и. о. главы Минпромсвязи республики Бадмой Дорджиевым.