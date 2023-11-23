В ходе пленарного заседания представители республики ознакомят участников мероприятия с инициативами, которые позволят привлечь на транспортные коммуникации СКФО дополнительные объемы транзитных грузов в регулярном сообщении. Также значительное внимание спикеры уделят товарообороту с другими странами: будут предложены транспортно-логистические проекты для роста экспортного потенциала региона.

«Ингушетия уделяет большое внимание развитию логистики, мы всегда рассматриваем различные возможности улучшить работу по этому направлению. Что касается МТК «Север — Юг», то благодаря ему открываются перспективы сотрудничества и новые пути интеграции. Его расширение также позволит в перспективе реализовывать проекты, значимые в первую очередь для социального и экономического развития субъектов Северного Кавказа», — цитирует Махмуд-Али Калиматова пресс-служба Главы и правительства республики.

Отмечается, что форум пройдет в смешанном, онлайн- и офлайн-формате. Место проведения — главное цифровое пространство Российского экономического университета имени Плеханова с прямой онлайн-трансляцией.

Одним из перспективных регионов в логистике грузов, как и Ингушетия, выступит Астраханская область.