На форуме «Россия» Глава Ингушетии побывал на презентации КБР и Ставропольского края

«Порадовался за наших соседей, которых природа щедро одарила красивыми местами для отдыха, целебными источниками, интересными историческими местами. Наши регионы имеют давнишние связи с Россией и неразрывно связаны с ней. У наших отцов и дедов тоже были крепкие узы дружбы и братства между нашими народами», — отметил Махмуд-Али Калиматов.

Он подчеркнул, что искренне рад сегодняшним успехам соседних регионов в социально-экономическом развитии.

«Желаю им более высоких достижений во всех направлениях», — добавил Глава.