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На форуме «Россия» Глава Ингушетии побывал на презентации КБР и Ставропольского края

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На выставке-форуме «Россия» руководитель субъекта Махмуд-Али Калиматов побывал на презентации Кабардино-Балкарии и Ставропольского края, сообщили «Ингушетии» в пресс-службе Главы и правительства республики.

«Порадовался за наших соседей, которых природа щедро одарила красивыми местами для отдыха, целебными источниками, интересными историческими местами. Наши регионы имеют давнишние связи с Россией и неразрывно связаны с ней. У наших отцов и дедов тоже были крепкие узы дружбы и братства между нашими народами», — отметил Махмуд-Али Калиматов.

Он подчеркнул, что искренне рад сегодняшним успехам соседних регионов в социально-экономическом развитии.

«Желаю им более высоких достижений во всех направлениях», — добавил Глава.

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