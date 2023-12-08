На форуме «Россия» в Москве проходит день Ингушетии

В церемонии открытия дня региона приняли участие Глава республики Махмуд-Али Калиматов, руководители субъектов Федерации, члены правительства страны, сенаторы, депутаты Госдумы, другие почетные гости, а также первый президент Ингушетии, Герой Советского Союза Руслан Аушев.

Как ранее информировала газета «Ингушетия», в течение дня все желающие смогут принять участие в разнообразных мастер-классах по игре на национальных народных инструментах, ингушскому танцу и вокалу, а также по барельефному ремеслу и войлочному ковроделию.

Также регион подготовил розыгрыш туристических путевок и сувенирной продукции, большую концертную программу.

«Ингушетия — родина башен. Мы отстояли этот бренд, доказав всему миру, что башни в республике единственные и неповторимые архитектурные сооружения. Все, кто сегодня придет на международную выставку «Россия», увидят и поймут, почему в Ингушетии нужно побывать хотя бы один раз в жизни», — подчеркнул Махмуд-Али Калиматов.