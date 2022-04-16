На голосование по выбору проектов благоустройства в Ингушетии вынесли 44 проекта

«Рейтинговое голосование в этом году проходит уже во второй раз. Жители Ингушетии очень активно приняли участие в этом мероприятии в прошлом году. Участниками рейтингового голосования стали без малого 52 тыс. человек. Жители республики выбрали варианты благоустройства 22 общественных пространств в 9 муниципальных образованиях. Сейчас мы будем выбирать дизайн-проекты» — говорится в сообщении.

Проголосовать можно на странице za.gorodsreda.ru с использованием платформы обратной связи «Госуслуги. Решаем вместе», на сайте муниципалитета либо через приложение волонтеров, которые будут сопровождать голосование в общественных местах всех муниципалитетов-участников.

II Всероссийское онлайн-голосование по выбору приоритетных объектов для благоустройства продлится до 30 мая. Любой гражданин старше 14 лет сможет проголосовать за преображение улиц, парков, скверов, набережных и дворов в своем регионе, а также за конкретные дизайн-проекты для общественных пространств.