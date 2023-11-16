На международной выставке-форуме «Россия» 8 декабря проведут День Ингушетии и КЧР

Как сообщили газете «Ингушетия» в постпредстве республики в Москве, в основе экспозиции братского региона сделан упор на туристический потенциал, сельскохозяйственную отрасль и развивающуюся промышленность.

Отмечается, что 8 декабря на ВДНХ пройдет день двух северокавказских регионов — Ингушетии и Карачаево-Черкесии.

«В этот день пройдет ряд мероприятий как на стендах республик, так и на больших площадках. В программе концерты, фильмы, мастер-классы, конкурсы и другие активности. Ждем всех», — подчеркнул Микаил Илезов.