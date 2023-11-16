Выставка

На международной выставке-форуме «Россия» 8 декабря проведут День Ингушетии и КЧР

0

Постоянный представитель Ингушетии при Президенте России Микаил Илезов, сотрудники ведомства и члены молодежного совета познакомились со стендом Карачаево-Черкесии.

Как сообщили газете «Ингушетия» в постпредстве республики в Москве, в основе экспозиции братского региона сделан упор на туристический потенциал, сельскохозяйственную отрасль и развивающуюся промышленность.

Отмечается, что 8 декабря на ВДНХ пройдет день двух северокавказских регионов — Ингушетии и Карачаево-Черкесии.

«В этот день пройдет ряд мероприятий как на стендах республик, так и на больших площадках. В программе концерты, фильмы, мастер-классы, конкурсы и другие активности. Ждем всех», — подчеркнул Микаил Илезов.

Добавить комментарий

CAPTCHA
Этот вопрос задается для того, чтобы выяснить, являетесь ли Вы человеком или представляете из себя автоматическую спам-рассылку.

Новости
В Карабулаке Ингушетии благоустроили мусульманское кладбище
В столице Ингушетии прошла всероссийская конференция, посвященная борьбе с радикальной идеологией
В Ингушетии прошло награждение сотрудников ОМОНа
Ветераны МВД по Ингушетии провели урок мужества для школьников
Арендатор лесного участка подозревается в незаконной вырубке деревьев в Ингушетии
Ингушский спортсмен Муслим Арсамаков стал победителем молодежного чемпионата мира по джиу-джитсу
В Ингушетии водитель иномарки совершил ДТП во время погони
Эндокринологи Ингушетии провели день открытых дверей в честь Всемирного дня борьбы с диабетом
Вопросы подготовки ко Дню Ингушетии на форуме «Россия» обсудили в Магасе
В Сунженском районе Ингушетии провели мероприятие «Антитеррор. Правила поведения и личная безопасность»
В Ингушетии осужденный возместил затраты на лечение избитого им человека

Главное

Яндекс.Метрика

 