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На молодежном форуме «Машук-2022» более 40 ингушских участников представят свои проекты

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Ингушетию представляют более 40 человек на проходящем в Пятигорске молодежном форуме «Машук-2022».

На рассмотрение экспертов инициативные парни и девушки из республики предложат 18 идей для реализации в различных сферах жизни. Первая смена продлится до 20 августа, вторая — с 20 по 27 августа, третья — заочная. Молодые люди разместились в комфортабельных палатках. Половину ингушской команды участников форума составляют новички.

Как сообщили в Коммолодежи региона, впервые окружной слет энтузиастов в Пятигорске приобрёл статус всероссийского, а география участников не ограничилась Северным Кавказом, расширившись практически на все регионы страны, а также Донбасс. На днях состоялась первая защита проектов в рамках грантового конкурса Федерального агентства по делам молодежи.

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