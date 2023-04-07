На муниципальных выборах в Ингушетии будет распределению 476 депутатских мандатов

По его словам, образовано 137 избирательных участков, но главами Назрановского и Сунженского районов, а также Назрани приняты решения об образовании 5 новых. Таким образом, в целом по республике их будет задействовано 142, за исключением пункта в высокогорном селе Бейни, где функции представительного органа исполняет сход жителей села.

Глава республики уделил особое внимание оборудованию помещений для голосования и созданию необходимых условий как для избирателей, так и для работников избирательных участков, отметив, что «выборы должны пройти на высоком во всех отношениях уровне».

«Трудностей не должно быть ни для пришедших проголосовать жителей, ни для организаторов, сотрудников на местах, которые проводят там целый день, обеспечивая законность и безопасность», — сказал Калиматов.

Он отметил, что вскоре им будет подписано распоряжение «О мерах по содействию избирательным комиссиям в организации подготовки и проведении выборов в представительные органы муниципальных образований Республики Ингушетия 10 сентября 2023 года», сообщает пресс-служба Главы и правительства региона.

Напомним, 10 сентября в России пройдут голосования в рамках одной федеральной и 45 региональных избирательных кампаний.

Единый день голосования в нынешнем виде был установлен в 2012 году. Голосование на всех видах выборов (кроме президентских) проходит во второе воскресенье сентября, а в год формирования нового созыва Госдумы — в третье воскресенье сентября. С 2020 года в России применяется многодневное голосование — не более трех дней. Длительность устанавливает избирательная комиссия, организующая выборы.