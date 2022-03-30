На нескольких улицах села Кантышево Ингушетии на 6 часов отключат газ

По данным АО «Газпром газораспределение Назрань» из-за ремонтно-восстановительных работ на сетях, будет прекращена подача газа по улице Джабагиева и близлежащих улиц с 10 до 16 часов, говорится в релизе.

Будьте внимательны и осторожны, следите за газовым оборудованием, призвали жителей в чрезвычайном ведомстве.

Единая дежурная диспетчерская служба города Магас 8 (8734) 55-04-75 и 55-04-89.