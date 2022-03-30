Газоснабжение

На нескольких улицах села Кантышево Ингушетии на 6 часов отключат газ

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В сельском поселении Назрановского района Ингушетии в четверг, 31 марта, на шесть часов отключат газ, сообщает пресс-служба МЧС по региону.

По данным АО «Газпром газораспределение Назрань» из-за ремонтно-восстановительных работ на сетях, будет прекращена подача газа по улице Джабагиева и близлежащих улиц с 10 до 16 часов, говорится в релизе.

Будьте внимательны и осторожны, следите за газовым оборудованием, призвали жителей в чрезвычайном ведомстве.

Единая дежурная диспетчерская служба города Магас 8 (8734) 55-04-75 и 55-04-89.

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