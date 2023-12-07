На одной из улиц села Троицкое Ингушетии проводятся работы по устройству тротуара
Администрацией сельского поселения Троицкое на улице Шоссейная осуществляется работа по устройству тротуара.
Как сообщили газете «Ингушетия» в администрации Сунженского района, это долгожданное благоустройство пешеходной зоны создаст условия для безопасного передвижения людей.
«Устройство тротуара является неотъемлемой частью развития инфраструктуры сельской местности», — отметил представитель сельских властей.
Отмечается, что новое покрытие позволит обеспечить комфортные условия для передвижения жителей села при любых погодных условиях, минимизировать риски ДТП.