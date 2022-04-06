На одной из улиц в ингушской Сунже ограничили движение из-за строительства газопровода
В Сунже с раннего утра перекрыта часть центральной улицы Богатырева в связи со строительством подземного газопровода, сообщили газете «Ингушетия» в местной администрации.
«На участке улицы Плиева на пересечении улицы имени Бембулата Богатырёва (бывшая Калинина) ведутся работы по прокладке газопровода», — сказал представитель мэрии.
По его информации, в связи с этим с утра 6 апреля автомобильное движение на отрезке улицы ограничено с установкой соответствующих знаков.
Городские власти для предотвращения заторов и аварийных ситуаций попросили автолюбителей, объезжать участок, планировать свой маршрут заранее с учетом изменений.
После завершения работ строителям предстоит отремонтировать разрушенное дорожное полотно.