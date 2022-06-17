На окраине Магаса уничтожают дикорастущую коноплю

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В Магасе в рамках работы антинаркотической комиссии начата работа по уничтожению очагов произрастания дикорастущей конопли, сообщает пресс-служба городской администрации.

«В прибрежной зоне Магаса обнаружили очаги дикорастущей конопли площадью около 33 кв. м. После чего данное растение скошено, собрано и уничтожено с соблюдением природоохранных, санитарных и противопожарных норм», — говорится в сообщении.

Отмечается, что работа антинаркотической комиссии по выявлению дикорастущей конопли будет проводиться на постоянной основе до окончания летнего сезона.

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