На окраине сельского поселения Вознесенское проложили гравийную дорогу по просьбе местных жителей

«Жители Вознесенского обратились в администрацию района с просьбой оказать содействие в ремонте дороги, ведущей к водозаборной площадке. Данный участок дороги находился в непригодном состоянии. На данный момент на участке дороги протяженностью 500 метров завершен ремонт путем насыпи песчано-гравийной смеси», — говорится в сообщении.

Ранее газета «Ингушетия» сообщала, что в регионе в рамках нацпроекта «Безопасные качественные дороги» стартовал новый дорожный сезон по реконструкции дорожных объектов.