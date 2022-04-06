На окраине сельского поселения Вознесенское проложили гравийную дорогу по просьбе местных жителей

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В сельском поселении Вознесенское Малгобекского района Ингушетии завершили прокладку гравийной дороги на окраине населенного пункта, сообщает пресс-служба районной администрации.

«Жители Вознесенского обратились в администрацию района с просьбой оказать содействие в ремонте дороги, ведущей к водозаборной площадке. Данный участок дороги находился в непригодном состоянии. На данный момент на участке дороги протяженностью 500 метров завершен ремонт путем насыпи песчано-гравийной смеси», — говорится в сообщении.

Ранее газета «Ингушетия» сообщала, что в регионе в рамках нацпроекта «Безопасные качественные дороги» стартовал новый дорожный сезон по реконструкции дорожных объектов.

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