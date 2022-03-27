На оснащение медучреждений регионов реабилитационным оборудованием выделят 8,2 млрд руб.

Всего за 2022–2024 годы предполагается оснастить или переоснастить более 1350 отделений медицинской реабилитации в регионах, а также около 130 дневных стационаров, сообщается на сайте кабинета министров.

Работа будет идти в рамках нового федерального проекта «Оптимальная для восстановления здоровья медицинская реабилитация». Этот проект входит в перечень инициатив социально-экономического развития России до 2030 года, который был утвержден правительством осенью прошлого года.

Главная цель таких инициатив — повысить качество жизни людей и сделать российскую экономику более современной и гибкой.

О необходимости совершенствования системы медицинской реабилитации в России говорил Путин, выступая на съезде партии «Единая Россия» в июне 2021 года. По итогам мероприятия глава государства поручил правительству разработать программу развития медицинской реабилитации до 2026 года и выделить на эти цели 100 млрд рублей.