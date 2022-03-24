На освобожденных территориях Украины выплачивают по 10 тыс. руб. пенсионерам и бюджетникам

«Единовременные выплаты в размере 10 тысяч рублей направлены на поддержку наиболее социально незащищенных групп населения — пенсионеров и работников бюджетной сферы», — говорится в релизе.

Отмечается, что на пунктах выдачи финансовой помощи обеспечивают сотрудники национальной гвардии России.

«Вчера уже начал работу первый мобильный пункт, где сотрудники МЧС России принимают от граждан документы и производят выплаты. Приняты первые заявления. Людей информируют через СМИ, а далее они передают информацию родственникам, соседям. Хочу отметить, что работа только начинается, но поставленная нам задача будет выполнена в полном объеме», — подчеркнул врио главы МЧС Александр Чуприян.