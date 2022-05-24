На площадке Общественной палаты Ингушетии обсудили становление медицины республики
На площадке Общественной палаты Ингушетии прошла региональная научно-практическая конференция, посвященная 30-летию образования республики «Становление ингушской медицины».
Как сообщила газете «Ингушетия» пресс-служба ОП региона, с основным докладом о становлении медицины республики выступил исполняющий обязанности министра здравоохранения Магомед-Башир Балаев.
Участники мероприятия обсудили вопросы эпидемиологической ситуации с туберкулезом за 30-летний период образования республики. По данной проблематике с докладом выступила главный врач ГБУ «Республиканский центр фтизиопульмонологии» Мадина Лолохоева, которая представила развернутую динамику развития и профилактики данного заболевания.
Отмечается, что собравшиеся в Общественной палате обсудили меры по борьбе с Covid-19, с соответствующим докладом выступила главный врач Сунженской центральной районной больницы Фатима Кокурхоева.
Председатель комиссии ОП РИ по социальной политике, здравоохранению и СМИ Хава Майриева рассказала об ингушских врачах, участвовавших в Великой Отечественной войне.