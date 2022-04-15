На поддержку промышленных предприятий Ингушетии выделено более 10 млн рублей

Благодаря докапитализации будет обеспечена дополнительная поддержка промышленных предприятий в 77 регионах России. Через гранты региональных фондов развития предприятия смогут компенсировать 90% затрат на уплату процентов по кредитным договорам, сообщает пресс-служба кабинета министров.

Отмечается, что выделенные правительством средства позволят снизить процентную ставку по кредитам, выданным на общую сумму более 20 млрд рублей.

Принятое решение поможет минимизировать воздействие негативных факторов на региональную промышленную политику, сохранить трудовые коллективы, продолжить выпуск промышленной, в том числе импортозамещаемой продукции.

Обеспечить предоставление федеральных средств регионам на докапитализацию Путин поручил по итогам совещания о мерах социально-экономической поддержки субъектов, состоявшегося 16 марта.