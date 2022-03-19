На программу льготного кредитования МСП выделено еще более 14 млрд руб.

Решение позволит расширить доступ предпринимателей к льготным кредитам — по ставке до 15% годовых для микро- и малого бизнеса, по ставке 13,5% — для средних предприятий.

Учитывая повышение ключевой ставки Банка России, такие займы будут востребованы, отмечается на сайте кабинета министров.

Программа льготного кредитования МСП — часть национального проекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы». В ней участвуют компании из самых разных отраслей экономики. Также возможностями программы пользуются индивидуальные предприниматели и самозанятые.

«В целом в текущем году субъекты малого и среднего предпринимательства смогут получить не менее 500 млрд рублей по субсидированным ставкам», — отметил Мишустин.

Еще одно подписанное распоряжение правительства увеличит на 9 млрд капитализацию Корпорации МСП, которая предоставляет малому и среднему бизнесу беззалоговые кредиты под свое поручительство. Эти деньги пойдут на предоставление гарантий для выдачи займов.