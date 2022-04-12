Производство

На развитие промышленного производства в Ингушетии направят 80 млн рублей

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Москва одобрила заявку республики на софинансирование программы развития промышленного производства, сообщил Глава Ингушетии Махмуд-Али Калиматов.

«Ингушетия получит из федерального бюджета субсидию в размере 76 млн рублей, 4 млн выделим из регионального бюджета. Средства пойдут на докапитализацию Фонда развития промышленности региона. Это позволит предоставлять предприятиям займы на организацию производства и привлечь в экономику региона дополнительные инвестиции», — пишет Калиматов в своем Telegram-канале.

Как отметил руководитель субъекта, власти будут использовать все доступные резервы для повышения инвестиционной привлекательности субъекта, которая ведет к созданию новых рабочих мест и повышению поступлений в бюджет.

Калиматов уверен, что помощь центра еще раз подчеркивает, что регион идет в правильном направлении, Ингушетия интересна бизнесу. Это дает дополнительный стимул продолжать развивать обозначенное направление.

Ранее Глава сообщил, что республика к 2030 году планирует завершить реализацию инвестиционных проектов на общую сумму 127,5 млрд рублей.

По его информации, такие результаты предусмотрены моделью экономического развития региона. Она разработана для ускорения социально-экономического роста региона с учетом ряда конкурентных преимуществ республики: избыток трудовых ресурсов, туристическая привлекательность, наличие плодородной земли и природных ресурсов, удачное географическое расположение, транспортная доступность.

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