На ряде улиц Малгобека отключат газ из-за ремонтных работ
В Малгобеке 7 апреля от 1-го микрорайона до улицы Херсонской будет прекращена подача газа в связи с ремонтно-восстановительными работами, сообщает пресс-служба МЧС региона.
«По данным АО «Газпром газораспределение Назрань», с 10 утра до 4 часов дня в связи с ремонтно-восстановительными работами на сетях газораспределения в Малгобеке от 1-го микрорайона до ул. Херсонской будет прекращена подача газа», — говорится в сообщении.
В МЧС призвали быть осторожными и следить за газовым оборудованием.
Телефон доверия Главного управления МЧС России по республике: 8(8734) 55-99-99.