На ряде улиц Малгобека отключат газ из-за ремонтных работ

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В Малгобеке 7 апреля от 1-го микрорайона до улицы Херсонской будет прекращена подача газа в связи с ремонтно-восстановительными работами, сообщает пресс-служба МЧС региона.

«По данным АО «Газпром газораспределение Назрань», с 10 утра до 4 часов дня в связи с ремонтно-восстановительными работами на сетях газораспределения в Малгобеке от 1-го микрорайона до ул. Херсонской будет прекращена подача газа», — говорится в сообщении.

В МЧС призвали быть осторожными и следить за газовым оборудованием.

Телефон доверия Главного управления МЧС России по республике: 8(8734) 55-99-99.

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