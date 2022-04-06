На ряде улиц Малгобека отключат газ из-за ремонтных работ

«По данным АО «Газпром газораспределение Назрань», с 10 утра до 4 часов дня в связи с ремонтно-восстановительными работами на сетях газораспределения в Малгобеке от 1-го микрорайона до ул. Херсонской будет прекращена подача газа», — говорится в сообщении.

В МЧС призвали быть осторожными и следить за газовым оборудованием.

Телефон доверия Главного управления МЧС России по республике: 8(8734) 55-99-99.