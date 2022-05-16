Безопасность

На самой современной подстанции в Ингушетии для школьников провели урок электробезопасности

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Исполняющий обязанности директора филиала «Россети Северный Кавказ» — «Ингушэнерго» Ислам Гандалоев провел урок электробезопасности и энергосбережения для девятиклассников третьей средней общеобразовательной школы сельского поселения Плиево Назрановского района. Занятие прошло в необычном формате: на питающем центре 110/35/10 кВ «Плиево».

В пресс-службе компании напомнили, что подстанция «Плиево» по мощности, «самостоятельности» и интеллектуальности в разы превосходит аналоги, действующие на территории республики. Все оборудование здесь отечественного производства: компактное, пожаробезопасное, безвредно для окружающей среды и безопасно для обслуживающего персонала.

«Опасность для здоровья и жизни — неотъемлемый спутник халатного обращения с электричеством. Бдительность здесь нельзя терять ни на минуту. Наша задача — в полной мере донести до детей масштаб существующей угрозы. И занятия-экскурсии на действующих энергообъектах — хорошее решение. Мы уверены, увидев оборудование и то, с какой осторожностью работают даже самые опытные энергетики, осознав силу ресурса и поняв принципы его воздействия, ребята будут подходить к этому вопросу со всей ответственностью», — отметил Ислам Гандалоев.

Главный энергетик региона рассказал школьникам правила поведения вблизи объектов сетевого хозяйства и обращения с электричеством в быту. Дети ознакомились с предупреждающими знаками, размещаемыми на оборудовании, и узнали, что человека, пораженного электрическим током, можно спасти, если правильно и быстро оказать ему первую помощь. Кроме того, ребята узнали о важности бережного отношения к ресурсу, познакомились с возможностями и преимуществами энергосберегающих технологий, решая ситуационные задачи и составляя список советов «Простые способы экономии электроэнергии».

Завершила лекцию информация об устройстве подстанции, основных направлениях деятельности крупнейшей электросетевой компании региона — «Россети Северный Кавказ», ее корпоративной, социальной и кадровой политике.

«Занятия по электробезопасности — полноценная часть нашей образовательной программы. Энергетики регулярно проводят встречи с детьми, рассказывая о культуре безопасного обращения с ресурсом. Но что особенно ценно — специалисты никогда не пользуются шаблонами и не идут по однажды проторенному пути. Это всегда разная подача материала, новые решения и подход к задаче. Все то, что выдает настоящую заинтересованность и вовлеченность», — подчеркнула Зарема Гиреева, учитель физики третьей школы сельского поселения Плиево.

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