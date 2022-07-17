Соревнования

На соревнованиях МЧС Ингушетии лучшим поисково-спасательным отрядом признан «Эрзи»

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На соревнованиях МЧС Ингушетии, проходивших в сельском поселении Алкун Сунженского района, лучшим признан поисково-спасательных отряд «Эрзи» («Орел»), сообщает пресс-служба ведомства.

В мероприятии приняли участие 20 человек из 5 команд противопожарно-спасательной службы республики: «Эрши», «Тарко», «Армхи», «Карабулак» и «Эрзи».

Цель состязаний — практическая отработка навыков по оказанию помощи гражданам, попавшим в чрезвычайную ситуацию за максимально короткое время, а также совершенствование уровня профессиональной подготовки аварийно-спасательных формирований.

«Сегодня здесь собрались лучшие спасатели региона. Соревнования помогут вам проверить свои силы и улучшить профессионализм для того, чтобы еще эффективнее спасать людей. Кроме того, подобные состязания позволяют продемонстрировать, насколько сложна работа наших спасателей, какого физического напряжения и морально-психологического настроя требует их каждодневный труд, зачастую сопряженный с риском для жизни», — отметил в своем выступлении министр по делам гражданской обороны и ЧС региона Иса Татиев.

Участники состязаний достойно боролись за победу. Соревнующиеся демонстрировали членам судейской коллегии технику работы при деблокировании пострадавших в ДТП, сплав по реке, поиск пострадавшего и оказание первой помощи.

«Команды показали слаженные и отработанные многолетней практикой действия. Спасатели уверенно выполнили стоящую перед ними задачу», — отметил начальник ГКУ «ППС РИ» Иса Евлоев.


В реальной жизни, при спасении пострадавшего в результате ДТП, решающим фактором зачастую оказываются грамотные действия по оказанию первой помощи. Неправильное обращение с пострадавшим при травматическом шоке, кровопотере, переломах, повреждениях внутренних органов могут не только усугубить состояние человека, но и оказаться фатальными. Поэтому судьи соревнований очень внимательно следили за действиями спасателей. Действия участников оценивались и по затраченному времени, и по количеству штрафных баллов за допущенные ошибки.

По итогам соревнований призовые места распределились следующим образом. Лидер — «Эрзи», второе место завоевала команда «Эрши», третье почетное место досталось «Тарко».

В торжественной обстановке команды-победители были награждены кубками и медалями.

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