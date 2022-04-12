Призыв

На совещании под руководством премьера Ингушетии обсудили вопросы, касающиеся весеннего призыва

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На совещании в администрации Главы Ингушетии под руководством премьера Владимира Сластенина обсудили вопросы, касающиеся весеннего призыва.

Из Ингушетии весной 2022 года в армию будут призваны 200 новобранцев 1995-2004 гг. рождения. Количество такое же, как и в прошлом году. Юноши будут проходить службу в различных военных округах в сухопутных войсках, ВМФ, ВКС, других родах войск. Военный комиссар республики Тимур Местоев, выступивший с докладом, особо отметил, что мероприятия призыва никак не связаны со специальной военной операцией, так как для участия в ней привлекаются только офицеры и военнослужащие по контракту. Он напомнил, что очередной призыв граждан на военную службу проходит с 1 апреля по 15 июля текущего года.

По мнению военного комиссара, в целях качественного проведения весеннего призыва важно провести агитационно-разъяснительную работу среди населения по вопросу необходимости прохождения военной службы в соответствии с законодательством России с привлечением к данной работе всех заинтересованных сил. Также Местоев отметил, что главам муниципальных образований необходимо организовать оповещение призываемых граждан и обеспечить их явку на соответствующие мероприятия. В Ингушетии есть число призывников, которые не спешат отдать свой долг Родине и уклоняются от службы в армии. Поднимались вопросы привлечения граждан, уклоняющихся от призыва, к уголовной ответственности, актуализации базы призывников.

По словам военного комиссара Ингушетии Тимура Местоева, на местах отмечается неэффективная работа военно-учетных столов, что позволяет молодежи уклоняться от своей обязанности по защите Родины.

Глава правительства Владимир Сластенин особо отметил, что во время массового мероприятия по празднованию 30-й годовщины образования республики с участием Минобороны РФ будут работать рекрутские пункты.

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