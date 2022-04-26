На территории городского пруда в Назрани создадут первый в Ингушетии скейт-парк

Как сообщили газете «Ингушетия» в мэрии города, благоустройство данной территории создаст условия для отдыха и проведения досуга жителей и гостей Назрани. Также при разработке дизайн-проекта учтены особенности передвижения маломобильных групп населения. Для их безопасного и комфортного передвижения в проекте предусмотрены съезды с тротуаров и сопряжение бордюрных пандусов с проезжей частью.

Благоустройство территории объекта предусматривает устройство пешеходной дорожки, озеленение территории, установку фонарей уличного освещения, установку качелей, обустройство малыми архитектурными формами в виде скамеек и урн.